تعرف على مواعيد مبارايات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن حكام مباريات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، على النحو التالي :





الخميس 26 سبتمبر 2019

حرس الحدود ووادي دجلة : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً، وكان وادى دجلة قد خسر من طنطا بهدف في مباريات الجولة الأولي بينما حرس الحدود تعادل مع المصري بهدف لكل فريق.



