تعرف على مواعيد مبارايات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن حكام مباريات الخميس والجمعة والسبت المقبلين، ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، على النحو التالي :
الخميس 26 سبتمبر 2019
حرس الحدود ووادي دجلة : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً، وكان وادى دجلة قد خسر من طنطا بهدف في مباريات الجولة الأولي بينما حرس الحدود تعادل مع المصري بهدف لكل فريق.
انبي وطلائع الجيش : محمود البنا ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكان إنبي قد خسر برباعيه الجولة الأولى من فريق بيراميدز بينما الجيش خسر أمام المقاولون بهدف.
الجمعة 27 سبتمبر 2019
اف سي مصر وأسوان : وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكان اف سي مصر خسر أمام الانتاج بثلاثيه بينما أسوان خسر أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2.
السبت 28 سبتمبر 2019
المقاولون العرب وسموحة : أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوي وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً، وكان المقاولون فاز بهدف علي الجيش بينما سموحه خسر أمام الأهلى بهدف.
بينما باقي مباريات الجولة الثانية ستجمع بين
الثلاثاء 1 أكتوبر
الاتحاد السكندري ووادي دجلة
الأربعاء 2 أكتوبر
الإسماعيلي والمصري
الأهلي والانتاج الحربي
الخميس 3 أكتوبر
طنطا وبيراميدز
الزمالك ومصر المقاصة
الجمعه 4 أكتوبر
سموحه وإنبي.
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