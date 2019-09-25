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ترامب عن إجراءات عزله: سينعكس إيجابيا على فرصة إعادة انتخابي لولاية ثانية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
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ترامب عن إجراءات عزله: سينعكس إيجابيا على فرصة إعادة انتخابي لولاية ثانية
ترامب
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علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، على إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونغرس إجراءات لعزله، قائلا إنّ هذا الأمر سينعكس إيجابيا على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال ترامب، إنّ "الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابياً لي في الانتخابات".

وكانت قد ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا"، وأضافت: "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل" الرئيس.

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