توقع مبلغ خيالي لثمن بيع لوحة مفقودة في مزاد فرنسي

عثر بالصدفة على لوحة قيمة مفقودة منذ وقت طويل في مطبخ عجوز فرنسية، يصل ثمنها إلى ستة ملايين يورو وستباع في مزاد الشهر المقبل.

تشيمابوي





اللوحة رسمها الفنان الإيطالي تشيمابوي في القرن الثالث واسمها ”كرايست موكد“





وتم رسما اللوحة إلى أوائل عصر النهضة وقدرها إيريك توركا المتخصص في الفنانين القدامي في باريس بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار) وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر تشرين الأول.





مكان العثور على اللوحة





ولسنوات علقت اللوحة بالقرب من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية. وتبين أن اللوحة لتشيمابوي عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.





تصريحات توركا





وقال توركا في تصريحات صحفية، ”هذا عمل مهم في تاريخ الفن. شيمابوي... انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور وقدم الإنسانية في 1280 وكان هذا جديدا تماما، لقد كان ثوريا“.



