سامح عاشور يتفقد مقر انعقاد المؤتمر السنوي للمحامين بالغردقة (صور)

تفقد منذ قليل نقيب عام المحامين سامح عاشور مقر المؤتمر السنوي للمحامين والذي ينطلق اليوم الأربعاء على أرض مدينة الغردقة.





وينطلق اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة مؤتمر نقابة المحامين السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، حيث ينعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.





ويقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء، بالسرادق المقام بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السـلوك المهـني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.





حيث يشارك بالمؤتمر 6500 محامي، في حضور مكثف للقيادات النقابية المتمثلة في مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.





تعرف على جدول أعمال المؤتمر





اليوم الأول 2592019





1:00 ظهرا ً استقبال السادة المشاركين وبدء عملية التسكين.





7:00مساءا ً بدء التحرك إلى الجلسة الافتتاحية.





8:00 مساءا ً الجلسة الافتتاحية بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي.





اليوم الثاني 2692019





11:30 - 1:30 ظهرا ً فعاليات اللجنة الأولى (لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول ) ومقرها القاعة الكبرى فياإحدى فنادق الغردقة شمال الأحياء.





11:30 - 1:30ظهرا ً فعاليات اللجنة الثانية (لجنة الأكاديمية وشروط القبول ومقرها إحدى الفنادق السياحية بشمال الأحياء بالغردقة.





2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الثالثة (مدونة السـلوك المهني) ومقرها القاعة الكبرى في احد الفنادق شمال الغردقة.





2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الرابعة (مشروع قانون الإدارات القانونية) ومقرها إحدى الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة.





8:00 - 10:30مساءا ً اللقاء المفتوح مع النقيب العام سسامح عاشور بالمسرح الروماني طريق النصر.





10:30 - 12:00أمسية ثقافية وفنية.





اليوم الثالث 2792019





11:30 - 1:30ظهرا فعاليات اللجنة الخامسة ( حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة ) ومقرها القاعة الكبرى في أحد الفنادق السياحية شمال الغردقة.





2:30 - 4:30 مقترحات المشاركين والتوصيات بشأن ما تم مناقشته ومقرها القاعة الكبرى في أحد الفنادق السياحية شمال الغردقة.





8:00 - 10:00 ومناالمقرر حسب بيان النقابة لقاء النقيب بمحافظاالبحر الأحمر بالمسرح الروماني طريق النصر.





10:30 - 11:30 فعاليات التكريم والجلسة الختامية والتوصيات.





اليوم الرابع 2892019







