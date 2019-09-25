"ابني بجد واوعى تهد".. رسالة للشباب في حب الوطن (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو، لـ مجموعة من شباب مصر، يبعثون رسالة في "حب الوطن".





قالت بطلة مصر في التايكوندو،: "متخافش على مصر، ماحدش يقدر يؤذيها طول ما شبابنا إحنا فيها، لازم علشان توصل لحلمك تتعب علشانه لأن مفيش حاجة بتيجي بالساهل، واوعى في النص تستسلم وتهد كل إللي بنيته، ابني بجد واوعى تهد".





في حين أضافت سارة سمير، بطلة في رفع الأثقال، موجهة حديثها للشباب،: "انت بتمثل مصر في مكانك، وأنا في مكاني، بدل ما نروج الإشاعات خلينا نعمل الإنجازات، شوف الإنجازات واوعى تروج للشائعات، طول ما إحنا شبابنا فيها اوعى تخاف على مصر ماحدش يقدر يؤذيها، وتحيا مصر".





وتابع عمر أحمد عطية، بطل العالم في كرة اليد،: "لازم علشان توصل لحلمك تتعب، اتعب وهتلاقي، واوعى تستسلم علشان متهدش فيها، ومتخافش على مصر طول ما إحنا فيها، ابني بجد واوعى تهد".





في حين جالا فاروق، لاعبة مصر للكارتيه، إن الوصول للعالمية ليس مجهود فردي ولكن مجهود منظومة بالكامل، متابعة: "لو بتحب بلدك بجد ابني بجد، واوعى تهد، ومتخافش على مصر محدش يقدر يؤذيها طول ما شبابنا إحنا وأنتم فيها".





وأكد إبراهيم العربي، لاعب مصر لكرة اليد الخاصل على ذهبية كأس العالم، أن البطل مسئول عن رفع اسم بلده للأعلى، متابعًا: "ابني بجد واوعى تهد، متخافش على مصر ماحدش يقدر يؤذيها طول ما شبابنا أنتم وإحنا فيها".





وأضافت رمضان دوريش، لاعب منتخب مصر للجودو،: "الوصول للحلم والهدف يعني التركيز في الهدف فقط، وليس التركيز في السلبيات، متخافش على مصر طول ما إحنا وأنتم فيها".



