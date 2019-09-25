بنزيما يستعد لخوض التحدي الأعظم مع ريال مدريد

شهد ملعب رامون سانشيز بيزخوان مجدداً النسخة القاتلة للمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما الذي أطلق رصاصة من رأسه إلى المرمى، وكان بنزيما هو ذلك الهداف الذي كان مطلوباً من حامل رقم 9 لريال مدريد على ظهره لسنوات، في ظل رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسعة مواسم، فتح الطريق لبنزيما ليحزر العديد من الأهداف منذ وقت طويل.





وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في الواقع، فإن الفرنسي الآن يستطيع أن ينظر إلى كريستيانو رونالدو من الأعلى، حيث يتجاوزه بخمسة أهداف منذ إنفصالهم منذ صيفين: 35 هدفاً من لاعب ريال مدريد بينما كريستيانو رونالدو سجل 30 هدف حتى الآن كلاعب ليوفنتوس الإيطالي.





ويحافظ بنزيما بأداءه الأمثل في تسجيل الأهداف الذي كان عليه بالفعل منذ الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفاً في جميع البطولات. بعد بلوغه القاع على مستوى التهديف في موسم 17-18، حين سجل خمسة أهداف فقط في الدوري و12 هدف في المجموع، تحولت وجهة كريم إلى إنضمامه مع الهدافين الأوروبيين.





في هذا الموسم هو مرة أخرى البيتشيشي في ريال مدريد وكذلك في الليجا مع جيرارد مورينو، خمسة أهداف في خمسة جولات هو رصيده المذهل في التسجيل منذ بداية البطولة. جميعها تقريباً حاسمة عندما يتعلق الأمر بجلب النقاط، مثل تلك التي حصل عليها في البيزخوان يوم الأحد الماضي، وحقق إنتصاراً حاسماً لرجال زيدان، الذين كانوا في المستوى المثالي في هذه المباراة.





أهداف كبيرة.. لحظات كريم العظيمة التي يعيشها تسمح له بأن يحلم بما قد يكون أكبر تحدي له في ريال مدريد: تحقيق البيتشيشي. على الأقل، يقاتل على ذلك، لأن الواقع هو أن بنزيما كان دائماً بعيد جداً عن القتال بين ميسي وكريستيانو الذي لم يتمكن المهاجمين من هزيمتهم، بإستثناء لويس سواريز.





النسبة لبنزيما، فقد كان دائماً هدفاً بعيد المنال. كان الموسم الأقرب له ليكون البيتشيشي في موسم 13-14، حيث كان على بعد 14 هدف للوصول إلى رقم زميله كريستيانو رونالدو الذي كان هداف الليغا بواقع 31 هدف. في مواسم أخرى، كان على بعد 30 هدفاً، وهذا يفسر صعوبة التحدي لبنزيما.





ولكن الفرنسي بدأ الموسم بشكل جيد بالنسبة له ويتواجد في أعلى الترتيب لقائمة الهدافين بإذن من ميسي الذي تأخر في إنطلاقته في الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها.





السجل.. في السنوات العشر التي انقضت منذ وصول كريم إلى الميرينغي، لم يتمكن من تسجيل 30 هدف على الأقل في الليجا، أفضل رقم لمهاجم ريال مدريد في الليغا كان 24 هدفاً في موسم 15-16 ، في العام الماضي، على الرغم من موسمه الكبير، سجل بنزيما 21 هدفاً في الدوري، بعيد عن ميسي (36 هدف).





التحدي كبير بالنسبة لبنزيما، الذي يسمح له دوره الجديد بمواجهة تحديات التهديف الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصابات تبتعد عنه وأن الاستمرارية هي أيضاً تخدمه في الوقت الحالي ليكون على مستوى عالي من التهديف.



