بني سويف اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الجامعة التكنولوجية ويتفقد مشروعات تنموية وخدمية ويلتقي نواب المحافظة

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، على مدار 24ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:





رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي يفتتحان الجامعة التكنولوجية





شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والمستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للجامعة التكنولوجية ببني سويف، وتفقد بدء الدراسة بالكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة كأول كلية تبدأ الدراسة بها في الجامعة.





رئيس الوزراء يتفقد مراحل إنتاج "مراوح السقف"





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى، حيثُ تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، والمغذيات "المواتير"، والفوم، بإستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنويًا، وتوفر حوالي 1400 فرصة عمل.





رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "مياه بني سويف"





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وعدد من الوزراء، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم اقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية مُتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع.





رئيس الوزراء يسلم عقود 1848 وحدة إسكان اجتماعي





سّلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، عقود وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي ببني سويف الجديدة، حيث قام بتسليم عدد من العقود للأسر المستحقة للوحدات السكنية بالمشروع، ثم تفقد نموذجا لإحدى الوحدات بالمشروع.





رئيس الوزراء خلال يتفقد مصنع "الجينز" ببني سويف





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع إيمسيا دنيم لتصنيع البنطلون الجينز والذي يعمل به أكثر من 700 عاملًا وعاملة، ويتم تصدير منتجاته إلى دولة ألمانيا وفقًا لبروتوكول مبرم مسبقًا مع كبرىات الشركات الألمانية حيث رافقه خلال الزيارة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف وعدد من الوزراء.





رئيس الوزراء يختتم زيارته لبني سويف بلقاء "النواب"



