مختار نوح: الرئيس السيسي خرج فائزًا من حرب الشائعات (فيديو)

قال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن دخل جماعة الإخوان لا يسمح بالإنفاق على مئات المعتقلين، مشيرًا إلى أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يسمح للإخوان بالإنفاق على المعتقلين وإعطائهم الملابس والتليفونات والمأكل والمشرب.





وأضاف "نوح"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن أيمن نور كان أحد المسجونين وكان يتمتع بهذه الحرية، والاتفاق المتبادل، لافتًا إلى أن الأمر اختلف الأن والدولة تتعامل بالقانون وليس المجاملات أو مواءمات سياسية أو تسمح بالضغوط السياسية.





وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن الرئيس السيسي لم يهتز إلى لعبة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تحاول أن تروج بأن هناك أشخاص مختفين قسريا؛ وهو أمر غير صحيح.





وتابع: "ليس من مصلحة الدولة المصرية أن يكون هناك حالات اختفاء قسري ولكن هناك محاكمات بالقانون"، لافًتا إلى أن حالات الاختفاء القسري التي روجت، ظهروا بعد ذلك منضمين لجماعات إرهابية وبعدهم قتل في عمليات إرهابية.





واستطرد قائلا: "مصر تتعرض لحرب كلام من قبل الجماعة الإرهابية"، معلقًا: "لما هما حريصين على الفقراء عايشين في تركيا ليه وبياخده إعانات!.. وشغالين يسرقوا من بعض!!".



