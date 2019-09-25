اسعار الدولار اليوم الأربعاء 25/9/2019.. والعملة الأمريكية تستقر لأول مرة بعد انهيارها

اسعار الدولار اليوم

لأول مرة منذ فترة طويل تستقر اسعار الدولار لتواصل التقاط انفاسها أمام الجنيه المصري ليشهد حالة استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصبح هناك حراك طفيف لا يتخطي 1 قرش ما بين الارتفاع والانخفاض تختلف من بنك لأخر بحسب موقع الدولار لايف، وذلك بعد أن مر بسلسلة تراجعات كبيرة خلال التعاملات الأخيرة ليفقد 25 قرش منذ تعاملات شهر سبتمبر، وحقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي.

اسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك اسعار شؤاء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي ١٦٫2451 ١٦٫371 اسعار الدولار في بنك مصر 16.24 16.34 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.24 16.34 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.24 16.34 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.24 16.34 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.24 16.34 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦٫26 16.36 اسعار الدولار في بنك عودة 16.26 16.36

اسعار الدولار عالميًا

تأثرت اسعار الدولار بالتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتسجل أكبر وتيرة خسائر يومية في شهر بعد بيانات اقتصادية وتصريحات ترامب بشأن الصين.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 7.2 نقطة أساس إلى 1.632 بالمائة.

كما انخفض العائد على الديون الحكومية لمدة عامين بنحو 6 نقاط أساس إلى 1.605 بالمائة.

وتراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى مستوى 2.093 بالمائة بمقدار 5.7 نقطة أساس.

انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.331.