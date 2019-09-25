اسعار الدولار اليوم الأربعاء 25/9/2019.. والعملة الأمريكية تستقر لأول مرة بعد انهيارها
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البنك
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اسعار شؤاء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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١٦٫2451
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١٦٫371
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اسعار الدولار في
بنك مصر
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16.24
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16.34
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اسعار الدولار في
البنك الأهلي
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16.24
|
16.34
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اسعار الدولار في
بنك القاهرة
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16.24
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16.34
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اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
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16.24
|
16.34
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.24
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16.34
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اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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١٦٫26
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16.36
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اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.26
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16.36
اسعار الدولار عالميًا
تأثرت اسعار الدولار بالتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتسجل أكبر وتيرة خسائر يومية في شهر بعد بيانات اقتصادية وتصريحات ترامب بشأن الصين.
وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 7.2 نقطة أساس إلى 1.632 بالمائة.
كما انخفض العائد على الديون الحكومية لمدة عامين بنحو 6 نقاط أساس إلى 1.605 بالمائة.
وتراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى مستوى 2.093 بالمائة بمقدار 5.7 نقطة أساس.
انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.331.
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