العساف يلتقي وزير خارجية جمهورية النمسا

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويذكر أن التقى العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، بوزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





رأس معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.





ويضم الوفد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفد المنظمة في الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.





وكان العثيمين التقى أمس الإثنين، في مدينة نيويورك، رئيسة وزراء النرويج السيدة إرنا سولبرغ، حيث بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب.









والتقى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مدينة نيويورك أمس، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNOAC، ميغيل انخيل موراتينوس.



واستعرض الجانبان سُبل بناء شراكة تجمع المنظمة والتحالف لتنفيذ برامج ومشاريع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تمكين المرأة والشباب، ومواجهة التطرف والإسلاموفوبيا.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة وتحالف الحضارات بما يضمن تفعيل بنودها وبناء مستويات أفضل من التعاون المشترك، كما أكد الجانبان أيضاً على أهمية إجراء مباحثات دورية في كل من مقري المنظمتين في جدة ونيويورك.



