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حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 33
شبين الكوم21 32
طنطا21 31
دمنهور21 31
الإسكندرية21 31
بلطيم23 29
مطروح18 30
السلوم20 30
سيوة17 35
بورسعيد23 30
دمياط23 29
الزقازيق21 33
الإسماعيلية20 33
السويس22 33
العريش20 30
رفح20 29
رأس سدر21 34
نخل14 32
نويبع25 33
طابا20 32
كاترين15 31
الطور24 31
شرم الشيخ25 34
الغردقة24 34
مرسى علم27 34
الفيوم23 34
بني سويف23 35
المنيا21 35
أسيوط20 35
سوهاج22 36
قنا23 37
الأقصر23 38
أسوان25 39
أبو سمبل26 39
الوادي الجديد23 37
شلاتين27 37
أبو رماد28 36
حلايب29 34
رأس حدربة29 34

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة27 41
المدينة المنورة24 42
الرياض24 42
المنامة30 37
أبوظبي30 41
الدوحة28 38
الكويت24 43
دمشق14 31
بيروت24 28
عمان15 31
القدس17 28
غزة20 28
بغداد22 40
مسقط27 34
صنعاء12 26
الخرطوم26 40
طرابلس23 30
تونس20 30
الجزائر16 26
الرباط14 26
نواكشوط26 33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1528
كوالالمبور2232
طوكيو1626
أثينا1627
روما1426
باريس1120
مدريد1224
برلين1218
لندن1119
مونتريال1017
موسكو0208
نيويورك1425
واشنطن1327

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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