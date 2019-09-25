حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 33 شبين الكوم 21 32 طنطا 21 31 دمنهور 21 31 الإسكندرية 21 31 بلطيم 23 29 مطروح 18 30 السلوم 20 30 سيوة 17 35 بورسعيد 23 30 دمياط 23 29 الزقازيق 21 33 الإسماعيلية 20 33 السويس 22 33 العريش 20 30 رفح 20 29 رأس سدر 21 34 نخل 14 32 نويبع 25 33 طابا 20 32 كاترين 15 31 الطور 24 31 شرم الشيخ 25 34 الغردقة 24 34 مرسى علم 27 34 الفيوم 23 34 بني سويف 23 35 المنيا 21 35 أسيوط 20 35 سوهاج 22 36 قنا 23 37 الأقصر 23 38 أسوان 25 39 أبو سمبل 26 39 الوادي الجديد 23 37 شلاتين 27 37 أبو رماد 28 36 حلايب 29 34 رأس حدربة 29 34





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 27 41 المدينة المنورة 24 42 الرياض 24 42 المنامة 30 37 أبوظبي 30 41 الدوحة 28 38 الكويت 24 43 دمشق 14 31 بيروت 24 28 عمان 15 31 القدس 17 28 غزة 20 28 بغداد 22 40 مسقط 27 34 صنعاء 12 26 الخرطوم 26 40 طرابلس 23 30 تونس 20 30 الجزائر 16 26 الرباط 14 26 نواكشوط 26 33





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 15 28 كوالالمبور 22 32 طوكيو 16 26 أثينا 16 27 روما 14 26 باريس 11 20 مدريد 12 24 برلين 12 18 لندن 11 19 مونتريال 10 17 موسكو 02 08 نيويورك 14 25 واشنطن 13 27





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



