فوكس سبورت تصدم جماهير برشلونة بمدة غياب ميسي للإصابة
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:47 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يبدو أن برشلونة الإسباني على موعد جديد مع أزمة كبري، بعد تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق لإصابة قوية جديدة ربما تبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
وتعرض ميسي للإصابة في مباراة فريقه أمام فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وحقق البلوجرانا فوزًا صعبًا على فياريال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي البرسا كل من جريزمان وآرثر ميلو، فيما سجل كازرولا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.
ولم يستطيع ميسي إكمال المباراة حيث تم تغييره أثناء شوطي المباراة ودخل الفرنسي عثمان ديميبلي بديلًا له.
وقال شبكة "FOX SPORT" إن إصابة ميسي عبارة عن شد في العضلة المقربة الفخدية "Adducteur" للقدم اليسري، مؤكدة أن الإصابة في الغالب ستحتاج إلى 6 أسابيع من أجل التعافي.
Advertisements
- ريال مدريد يسقط خاسرا أمام فياريال في "سانتياجو برنابيو"
- مالكوم يغيب عن برشلونة لمدة أسبوعين للإصابة
- أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018
- عاجل.. ميسي يصنع وجريزمان يسجل لبرشلونة أمام فياريال (فيديو)
- عاجل - ميسي يتعرض لإصابة قوية
- أخبار برشلونة: آخر تطورات إصابة ميسي "المؤلمة".. ومستقبل فالفيردي على المحك.. و150 مليون يورو لضم "الصخرة".. وصدمة كبري
- عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي
- ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال
- راديو كتالونيا: برشلونة سيفقد ميسي أمام خيتافي
المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي برشلونة اصابة ميسيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر