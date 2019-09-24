فوكس سبورت تصدم جماهير برشلونة بمدة غياب ميسي للإصابة

يبدو أن برشلونة الإسباني على موعد جديد مع أزمة كبري، بعد تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق لإصابة قوية جديدة ربما تبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.





وتعرض ميسي للإصابة في مباراة فريقه أمام فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.





وحقق البلوجرانا فوزًا صعبًا على فياريال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي البرسا كل من جريزمان وآرثر ميلو، فيما سجل كازرولا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.





ولم يستطيع ميسي إكمال المباراة حيث تم تغييره أثناء شوطي المباراة ودخل الفرنسي عثمان ديميبلي بديلًا له.





وقال شبكة "FOX SPORT" إن إصابة ميسي عبارة عن شد في العضلة المقربة الفخدية "Adducteur" للقدم اليسري، مؤكدة أن الإصابة في الغالب ستحتاج إلى 6 أسابيع من أجل التعافي.



