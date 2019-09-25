أحمد موسى عن بيان الخارجية حول "أردوغان": التعامل مختلف معه في الفترة المقبلة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسيئة لمصر قائلًا: "رسميا.. مصر تعتبر أردوغان إرهابيًا مثل محمد بديع ومحمد مرسي.. وبيان الخارجية ناري ومحصلش قبل كده"، مشيُرا إلى أن هذا البيان يحاسب "أردوغان" وكاشف وفاضح لأفعال النظام التركي.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن بيان الخارجية المصرية يتحدث بلغة واضحة هي الأولى من نوعها ويعبر عن الدولة المصرية والشعب، مؤكدًا أن مصر وضعت الرئيس التركي في مصاف الإرهابين، معقبًا: "مصر سكتت كتير.. والتعامل مختلف مع أردوغان في الفترة المقبلة".





يشار إلى أن وزارة الخارجية أعربت عن استهجانها من ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتعلقة بوفاة محمد مرسي، خلال إحدى الفعاليات في ولاية نيويورك الأمريكية.





وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أردوغان يواصل الادعاء وإصدار تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها، الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.





وأضاف أن تركيا راعية للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء سوريا، مشيرا إلى أن "أردوغان يتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقتل والإبادة.



