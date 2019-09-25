ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى عن بيان الخارجية حول "أردوغان": التعامل مختلف معه في الفترة المقبلة (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
Advertisements
أحمد موسى عن بيان الخارجية حول أردوغان: التعامل مختلف معه في الفترة المقبلة (فيديو)
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسيئة لمصر قائلًا: "رسميا.. مصر تعتبر أردوغان إرهابيًا مثل محمد بديع ومحمد مرسي.. وبيان الخارجية ناري ومحصلش قبل كده"، مشيُرا إلى أن هذا البيان يحاسب "أردوغان" وكاشف وفاضح لأفعال النظام التركي.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن بيان الخارجية المصرية يتحدث بلغة واضحة هي الأولى من نوعها ويعبر عن الدولة المصرية والشعب، مؤكدًا أن مصر وضعت الرئيس التركي في مصاف الإرهابين، معقبًا: "مصر سكتت كتير.. والتعامل مختلف مع أردوغان في الفترة المقبلة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية أعربت عن استهجانها من ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتعلقة بوفاة محمد مرسي، خلال إحدى الفعاليات في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أردوغان يواصل الادعاء وإصدار تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها، الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وأضاف أن تركيا راعية للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء سوريا، مشيرا إلى أن "أردوغان يتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقتل والإبادة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "جرائم أردوغان تدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status