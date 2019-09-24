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راديو كتالونيا: برشلونة سيفقد ميسي أمام خيتافي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:42 م
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راديو كتالونيا: برشلونة سيفقد ميسي أمام خيتافي
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عمر عبدالعزيز
 
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تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، خلال مباراة فريقه ضد فياريال، اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب ما ذكره "راديو كتالونيا" الإسباني، فإن ميسي لن يلعب مباراة برشلونة القادمة، في بطولة الدولي الإسباتي، والتي ستكون ضد فريق خيتافي.

ورفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد 6 جولات من الليجا، حيث فاز في 3 مباريات على ملعب الكامب نو، وخسر مباراتين أمام اتليتك بلباو وغرناطة، وتعادل في لقاء وحيد أمام فريق اوساسونا.
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