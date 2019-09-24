شاهد.. شيكو بإطلالة جديدة علي البحر في أحدث ظهور له
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:36 م
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أسماء زقزوق
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نشر الفنان الكوميدي شيكو (هشام محمد) أحدث صوره عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كان يجلس علي البحر بمنتجع الجونة بمحافظة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر، وشارك جمهوره لحظات الاستجمام بأحدث إطلالته.
يذكر أنه شارك بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي وحرص على حضور افتتاح الدورة الثالثة والتي كانت في التاسع عشر من سبتمبر الجاري ولازالت الفعاليات مستمرة، وحرص على الحضور بارتداء بدلة مميزة وشارك الجمهور الرأي بإطلالته وعلق بشكل كوميدي على صورته (اشيك واحد كل سنة ولا ايه) فهو دائما حريص على مشاركة متابعيه يومياته.
يذكر أن أخر أعماله الفنية الإذاعية لهذا العام هو المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم (ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم) من إخراج هشام هلال ومن تأليف ورشة كتابية برئاسة إسلام شلباية.
كما أنه شارك البطولة العام الماضي بالفيلم السينمائي (قلب أمه) والذي دارت أحداثه في أطار كوميدي حول زعيم عصابة يقوم بمشاجرات وتتزايد الأحداث بشكل كوميدي، الفيلم من بطولة أحمد فهمي، شيكو، دلال عبد العزيز، هشام ماجد، أحمد سلطان محد ثروت، من إخراج عمرو صلاح، تأليف وفكرة تامر إبراهيم.
يذكر أنه شارك بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي وحرص على حضور افتتاح الدورة الثالثة والتي كانت في التاسع عشر من سبتمبر الجاري ولازالت الفعاليات مستمرة، وحرص على الحضور بارتداء بدلة مميزة وشارك الجمهور الرأي بإطلالته وعلق بشكل كوميدي على صورته (اشيك واحد كل سنة ولا ايه) فهو دائما حريص على مشاركة متابعيه يومياته.
يذكر أن أخر أعماله الفنية الإذاعية لهذا العام هو المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم (ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم) من إخراج هشام هلال ومن تأليف ورشة كتابية برئاسة إسلام شلباية.
كما أنه شارك البطولة العام الماضي بالفيلم السينمائي (قلب أمه) والذي دارت أحداثه في أطار كوميدي حول زعيم عصابة يقوم بمشاجرات وتتزايد الأحداث بشكل كوميدي، الفيلم من بطولة أحمد فهمي، شيكو، دلال عبد العزيز، هشام ماجد، أحمد سلطان محد ثروت، من إخراج عمرو صلاح، تأليف وفكرة تامر إبراهيم.
يظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل فى الفترة الماضية، للانتهاء من تصوير المسلسل ككل استعدادا لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة مونتاج حلقات المسلسل، ليُعرض فى شهر أكتوبر المقبل.
مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.
يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.
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