شاهد.. شيكو بإطلالة جديدة علي البحر في أحدث ظهور له

نشر الفنان الكوميدي شيكو (هشام محمد) أحدث صوره عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كان يجلس علي البحر بمنتجع الجونة بمحافظة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر، وشارك جمهوره لحظات الاستجمام بأحدث إطلالته.









يذكر أنه شارك بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي وحرص على حضور افتتاح الدورة الثالثة والتي كانت في التاسع عشر من سبتمبر الجاري ولازالت الفعاليات مستمرة، وحرص على الحضور بارتداء بدلة مميزة وشارك الجمهور الرأي بإطلالته وعلق بشكل كوميدي على صورته (اشيك واحد كل سنة ولا ايه) فهو دائما حريص على مشاركة متابعيه يومياته.









يذكر أن أخر أعماله الفنية الإذاعية لهذا العام هو المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم (ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم) من إخراج هشام هلال ومن تأليف ورشة كتابية برئاسة إسلام شلباية.