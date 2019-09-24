ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. شيكو بإطلالة جديدة علي البحر في أحدث ظهور له

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:36 م
Advertisements
شاهد.. شيكو بإطلالة جديدة علي البحر في أحدث ظهور له
شيكو
Advertisements
طباعة
أسماء زقزوق
 
Advertisements
نشر الفنان الكوميدي شيكو (هشام محمد) أحدث صوره عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كان يجلس علي البحر بمنتجع الجونة بمحافظة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر، وشارك جمهوره لحظات الاستجمام بأحدث إطلالته.

View this post on Instagram

بفيلتر بسيط #ب_فيلتر ❤️❤️

A post shared by Chico شيكو (@chico_1980) on




يذكر أنه شارك بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي وحرص على حضور افتتاح الدورة الثالثة والتي كانت في التاسع عشر من سبتمبر الجاري ولازالت الفعاليات مستمرة، وحرص على الحضور بارتداء بدلة مميزة وشارك الجمهور الرأي بإطلالته وعلق بشكل كوميدي على صورته (اشيك واحد كل سنة ولا ايه) فهو دائما حريص على مشاركة متابعيه يومياته.



يذكر أن أخر أعماله الفنية الإذاعية لهذا العام هو المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم (ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم) من إخراج هشام هلال ومن تأليف ورشة كتابية برئاسة إسلام شلباية.


كما أنه شارك البطولة العام الماضي بالفيلم السينمائي (قلب أمه) والذي دارت أحداثه في أطار كوميدي حول زعيم عصابة يقوم بمشاجرات وتتزايد الأحداث بشكل كوميدي، الفيلم من بطولة أحمد فهمي، شيكو، دلال عبد العزيز، هشام ماجد، أحمد سلطان محد ثروت، من إخراج عمرو صلاح، تأليف وفكرة تامر إبراهيم.

يظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل فى الفترة الماضية، للانتهاء من تصوير المسلسل ككل استعدادا لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة مونتاج حلقات المسلسل، ليُعرض فى شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.


يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن شيكو سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار شيكو أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
الدوري الفرنسي

DMCA.com Protection Status