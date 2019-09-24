ملخص وأهداف مباراة بريشيا ضد يوفنتوس (2-1) في الدوري الإيطالي (فيديو)
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:39 م
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تغلب فريق يوفنتوس على غريمه بريشيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في غياب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" للإصابة، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء، على ملعب ماريو ريجامونتي، فى إطار الجولة الخامسة من بطولة الدورى الإيطالي للموسم 2020/2019.
سجل بريشيا الهدف أول في اللقاء عن طريق اللاعب الفريدو دوناروما فى الدقيقة 4 بتسديدة قوية خدعت الحارس البولندي تشيزني، ليرفع المهاجم رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، يحتل بها وصافة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، بفارق هدف عن دومينيك براردي مهاجم ساسولو.
وفي الدقيقة 40، تمكن يوفنتوس من تسجيل هدف التعادل بمساعدة لاعب بريشيا لاعب جون سانشيلور، بإحراز بهدف فى مرماه عن طريق الخطأ في توقيت ولا أروع.
وفي الشوط الثاني، استطاع الضيوف تسجيل هدف التقدم في النتيجة عن طريق اللاعب بيانيتش من تسديدة صاروخية بعد أن ارتطمت الضربة الحرة المباشرة في الحائط، قبل أن تعود للبوسني ويسددها بقوة في الشباك.
بهذا الفوز، رفع البيانكونيري رصيده إلى النقطة 13 ليتصدر بيهم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة لاتسيو وإنتر ميلان.
وبدء يوفنتوس مباراته أمام بريشيا يالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو لويز - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو.
خط الوسط: سامي خضيرة - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو.
خط الهجوم: آرون رامسي - جونزالو هيجواين - باولو ديبالا.
ويجلس على دكة البدلاء كلًا من:
بينسوليو - بوفون - روجاني - ديميرال - ماتويدي - إيمري تشان - بينتانكور - بيرنارديسكي.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بريشيا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي:-
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