بشير عبد الفتاح: "أردوغان" لديه موعد مع عواصف رعدية ممطرة الفترة المقبلة

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن الدولي، إن الاقتصاد التركي يتهاوى، بسبب إدارة الرئيس التركي وصهره الاقتصاد بشكل فاشل، لافتَا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بدأ يتصدع وبعض أعضائه قاموا بتشكيل أحزاب جديدة، وهناك حالة من الغضب الشعبي من الرئيس التركي، وما قامت برصده الخارجية المصري عن الوضع داخل تركيا معلومات حقيقية مستمدة من منظمات دولية.





وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن سياسية صفر مشاكل التي روج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع دول العالم أصبحت على العكس تمامًا، فلا توجد دولة ليس لديها مشكلة مع تركيا، معقبًا: "أردوغان بيته من زجاجه وليس من الحكمة أن يحاول رمي الآخرين بالحجارة "





ولفت إلى أن الرئيس التركي عليه أن ينشغل بأوضاع تركيا السيئة، بدلًا من ِانشغاله بأوضاع الآخرين، لافتَا إلى أن زعيم المعارضة التركي طالب أكثر من مرة بتحسين العلاقات التركية مع مصر، فالشعب التركي غير راضي بسياسة الرئيس التركي تجاه مصر.





وأوضح أن انتقاد الرئيس التركي للأوضاع في مصر، هي محاولة للهروب من المشاكل الداخلية، خاصة أن هناك مطالبات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية للتخلص من الرئيس التركي والحزب الحاكم وإعادة النظام البرلماني مرة أخرى لتركيا.



