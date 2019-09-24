اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 في البحرين
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في البحرين
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،13.85 دينار،والذهب"عيار21"،16.16دينار ،وسعر"عيار 24" 18.47 دينار .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 9.77 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار
الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من
الرجال والنساء في البحرين
اسعار الذهب
اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في البحرين
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
بحريني
|
عيار الذهب
|
48.98$
|
18.47
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.90$
|
16.93
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.86$
|
16.16
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.73$
|
13.85
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.57$
|
10.77
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.49$
|
9.77
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.523$
|
574.39
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.85$
|
129.29
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.977$
|
18.469
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ دينار بحريني
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
10.79
|
13.87
|
16.18
|
18.49
|
23 سبتمبر
|
10.73
|
13.80
|
16.10
|
18.40
|
22 سبتمبر
|
10.73
|
13.80
|
16.10
|
18.40
|
21 سبتمبر
|
10.73
|
13.79
|
16.09
|
18.39
|
20 سبتمبر
|
10.60
|
13.63
|
15.90
|
18.17
|
19 سبتمبر
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