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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 في البحرين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:32 م
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 في البحرين
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في البحرين

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،13.85 دينار،والذهب"عيار21"،16.16دينار ،وسعر"عيار 24" 18.47 دينار .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.77 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البحرين


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في البحرين

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار بحريني

عيار الذهب

48.98$

18.47

 اسعار الذهب عيار 24

44.90$

16.93

سعر الذهب عيار 22

42.86$

16.16

اسعار الذهب عيار 21

36.73$

13.85

اسعار الذهب عيار 18

28.57$

10.77

سعر الذهب عيار 14

24.49$

9.77

سعر الذهب عيار 12

1.523$

574.39

اسعار أوقية الذهب

341.85$

129.29

اسعار جنيه الذهب

48.977$

18.469

اسعار كيلو الذهب


 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق البحرين.


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة بـ دينار بحريني


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

10.79

13.87

16.18

18.49

23 سبتمبر

10.73

13.80

16.10

18.40

22 سبتمبر

10.73

13.80

16.10

18.40

21 سبتمبر

10.73

13.79

16.09

18.39

20 سبتمبر

10.60

13.63

15.90

18.17

19 سبتمبر
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