



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-9-2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الدينار البحريني وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في البحرين

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.85 دينار،والذهب "عيار21"، 16.16دينار ،وسعر "عيار 24" 18.47 دينار .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.77 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في البحرين





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24_9_2019 في البحرين

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار بحريني عيار الذهب 48.98$ 18.47 اسعار الذهب عيار 24 44.90$ 16.93 سعر الذهب عيار 22 42.86$ 16.16 اسعار الذهب عيار 21 36.73$ 13.85 اسعار الذهب عيار 18 28.57$ 10.77 سعر الذهب عيار 14 24.49$ 9.77 سعر الذهب عيار 12 1.523$ 574.39 اسعار أوقية الذهب 341.85$ 129.29 اسعار جنيه الذهب 48.977$ 18.469 اسعار كيلو الذهب





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق البحرين.





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة بـ دينار بحريني



