عمرو أديب: "صور السيسي مع زعماء العالم في الأمم المتحدة جابت بواسير لناس كتير"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رد الخارجية المصرية الذي صدر منذ قليل على أكاذيب الرئيس التركي أردوغان بشأن محمد مرسي، يعد أعنف رد على أردوغان منذ فترة، مضيفا: "هو لو نصصنا معاه الغاز كل حاجة هتنتهي".





وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، حجم اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معقبا أنه لا يوجد رئيس دولة كبرى لم يلتقي مع الرئيس السيسي.





وأكد أن مصر دوة ذات أهمية ولها مواقف هامة من عدة قضايا، لافتا إلى أن الإخوان روجوا أن قادة العالم لن يلتقوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا: "صور السيسي مع قادة العالم جابت بواسير لناس كتير"، منوها بأن عدد اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي خلال تلك الزيارة هو الأكبر له خلال زياراته للأمم المتحدة.





وعن لقاء القمة الثنائية بين "السيسي وترامب" في نيويورك، عقب، "الإخوان هيتجننوا من ترامب"، مؤكدا أن هناك كيمياء واضحة بين رئيسي الدولتين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على فتح علاقات مصرية مع كل دول العالم، فلم يقتصر فقط على ترامب في علاقاته الخارجية، معقبا: "مش ترامب اللي مأعدنا".



