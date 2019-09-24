جريزمان: أنا من سأعوض غياب ميسي في برشلونة
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:06 م
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عمر عبدالعزيز
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حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أكد النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه سيكون الداعم الأول لفريقه في ظل الفترة التي سيغيب خلالها زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب معاناته من الإصابة.
وقال جريزمان في تصريحات صحفية، بعد الفوز 2-1 أمام فياريال: "كانت لدينا بعض الفرص ولم نستغلها، وأردت ان اسدد في الشوط الثاني ولكن لم اصل للكرة".
وأضاف اللاعب: "يجب علينا مواصلة العمل، وأنا وميسي لا يوجد تشابه بيننا لأن كل واحد لديه مركز مختلف عن الآخر".
وأضاف قائلاً عن إصابة ميسي في المباراة أمام فياريال: "ميسي يعاني من ألم خفيف، ولا اعرف التفاصيل".
وواصل: "فالفيردي قام ببعض التعديلات بعد خروج ميسي".
واستطرد: "عدد من اللاعبين عادوا للتو ونحاول ان نجد التفاهم، نحن بعيدون عن مستوانا ولكن مع الوقت سوف نتأقلم
وأوضح: "في البارسا اسلوب مختلف ومركز مختلف، ولكن لست في اسوء حالاتي، كنت اعرف انني سأعاني حتى اتكيف، ولكن سجلت 3 اهداف".
واختتم: "يجب ان اعمل من اجل الفريق، واذا سجلت يكون ذلك افضل لمساعدة الفريق في الفوز".
ورفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد 6 جولات من الليجا، حيث فاز في 3 مباريات على ملعب الكامب نو، وخسر مباراتين أمام اتليتك بلباو وغرناطة، وتعادل في لقاء وحيد أمام فريق اوساسونا.
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