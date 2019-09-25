والدة أحد الشهداء: "كل ما بنعلى لفوق الحقد بيملى الإرهابيين أكثر"

قالت سارة ليشع داوود، والدة الشهيد جندي مقاتل عماد أمير رشدي، وأحد رجال الشهيد أحمد المنسي، إن نجلها استشهد في 7 يوليو 2017 مع الشهيد أحمد المنسي.





وأشارت "داوود"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الشهيد أحمد المنسي عرض على مجموعة من الرجال الانضمام معه، وكان الشهيد المنسي ينتقي الرجال، لافتة إلى أن نجلها كان أول من وافق على الذهاب لسيناء.





وأضافت والدة الشهيد جندي مقاتل عماد أمير رشدي، وأحد رجال الشهيد أحمد المنسي، أن نجلها كان السائق الخاص بالشهيد أحمد المنسي، معلقة: "فرقة أحمد المنسي كانت فرقة رجالة".





وتابعت "داوود"،: "كنت أشعر باستشهاد ابني، وآخر مكالمة معي قال لي انتظريني غدًا، وجاء الفعل ولكن ملفوف بعلم مصر"، مستكملة: "كنت مستنياه من قبل استشهاده بيومين، وكنت حاسة إنه هيموت".





واستطردت والدة الشهيد جندي مقاتل عماد أمير رشدي، وأحد رجال الشهيد أحمد المنسي،: "ابني كان راجل، واتلف في علم الشرف علم مصر".





وأكدت "ليشع"، أن الإرهابيون يحقدون علينا، وكلما ارتفع شأن مصر كلما زاد الكره والحقد، متابعة: "كل ما بنعلى لفوق الحقد بيملى الإرهابيين، والعناصر التكفيرية جالهم جنون البقر بعد تصدي رجال مصر من الجيش والشرطة لهم".



