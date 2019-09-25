دبلوماسي سابق: الرئيس الأمريكي داعم للسيسي منذ بداية حكمه (فيديو)

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الخارجية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت بالاهتمام بالأمم المتحدة من جانب مصر وأن بلادنا عضو مؤسس فيها، مشيرة إلى أن حضور الرئيس السيسي المتصل الذي تم على مدار السنوات الماضية يؤكد اهتمام مصر بالعمل الدولي في إطار الأمم المتحدة، ويؤكد التزام بلادنا بالسياسة الدولية واحترام القوانين المطبقة في الأمم المتحدة.





وأضافت "الإسلامبولي"، خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، كما تحدث عن الجانب الإفريقي وما تواجهه القارة السمراء من تحديات.





وأشارت إلى أن الرئيس السيسي طرح وأعاد التأكيد على الموقف المصري فيما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي بوجه عام أو القضية الفلسطينية بشكل محدد والتأكيد على المبادرة العربية التي تعد أساس لتحقيق السلام المبني على احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تحديد مصيره وإنشاء دولته، لافتة إلى أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي أحد أسباب عدم استقرار المنطقة.





ونوهت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الخارجية، إلى أن الرئيس الإمريكي دونالد ترامب دائما ما يحرص على لقاء الرئيس السيسي بالرغم من وجود أكثر من 90 رئيس دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



