المواطن السعودي المحرر من سجون الحوثي يسجد لله شاكرا (صور)

سجد المواطن ناصر الذروي لله شاكرا، وهو عائدا إلى المملكة بعد تحريره من سجون ميليشيا الحوثي.





وجاءت عودة الذروي، بعد نجاح السلطات الأمنية في تحريره من سجون الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، فيما وصل المملكة على متن طائرة أقلته إلى البلاد؛ ليسجد شاكرًا لله عودته سالمًا، وتسود أجواء الفرحة بينه وبين أهله الذين بادلوه العناق، وفقًا لقناة "الإخبارية".





تمكنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثيين، وفقا لما أفادت به قناة "لإخبارية".

وكانت مليشيا الحوثي قامت باحتجاز المواطن الذروي في الأراضي اليمنية.

وتمكنت السلطات من تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.

واستقبلت أسرة المواطن "الذروي" ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.

وذكرت تقارير سابقة أن الذروي اختُطف من الحدود السعودية مع بداية الحرب مع الحوثيين، وتعرض للتعذيب في سجون المليشيات، رغم وضعه الصحي الصعب.



