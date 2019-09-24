فايلر يستقر على استبعاد رمضان صبحي أمام بطل غينيا







فتح الإعلامي خالد الغندور النار على رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي على عقب الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة السوبر المصري وهو يهاجم جماهير الزمالك.





وطالب الغندور بإيقاف رمضان صبحي بدعوى سبابه لجماهير الزمالك في فيديو واضح وصريح عقب مباراة السوبر المصري.





وشدد الغندور على ضرورة عقاب نجم الأهلي كما حدث مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عقب مباراة بيراميدز





ونجح رمضان صبحي في صناعة الهدف الثالث لفريقه أمام الزمالك خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-2 واقتناص لقب السوبر المصري.





وجدد الأهلي استعارة رمصان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي ليستمر مع القلعة الحمراء بعد فترة من الشد والجذب حول جدوى المبلغ المدفوع في استعارته.

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استبعاد رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر في مباراة كانو سبورت الغيني.ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي في إراحة رمضان صبحي بعد المجهود الكبير في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بثلاثية مقابل هدفين، بالإضافة إلى مباراة سموحة في ضربة البداية في بطولة الدوري الممتاز وقيادته للفريق وتحقيق الفوز وتسجيل هدف المباراة الوحيد واقتناص أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ على اللقب.ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إلى تجهيز رمضان صبحي لمباراة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز يوم 2 أكتوبر المقبل.