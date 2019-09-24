كأس الرابطة الإنجليزية.. توتنهام يودع البطولة مبكرا وفوز سهل لمانشستر وأرسنال





نجح فريق مانشستر سيتي في التأهل لدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب بريستون نورث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.





بينما ودع فريق توتنهام هوتسبير البطولة مبكرا على يد فريق كولتشيسر عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المباراة.





وتأهل فريق ليستر سيتي وايفرتون وساوثهامبتون بسهولة لدور القادم، وأيضاً فاز فريق أرسنال بنتيجة خمسة أهداف نظيفة على حساب فريق نوتينجهام فورست في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات.





وفاز فريق واتفورد على فريق سوانزي سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بصعوبة في الدقائق الأخيرة، وودع فريق ستوك سيتي البطولة عن طريق ركلات الترجيح.





وشهدت المباريات مدوارة كبيرة بين اللاعبين الأساسيين الذي لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة السادسة والماضية بجميع أندية البريميرليج.