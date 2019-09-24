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صحيفة تكشف رد فعل محمد صلاح بعد أزمة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:56 م
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صحيفة تكشف رد فعل محمد صلاح بعد أزمة أفضل لاعب في العالم
محمد صلاح
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عمر محمد
 
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية رد فعل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد أزمة جائزة أفضل لاعب في العالم.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على رد فعل الدولي المصري محمد صلاح في أزمة عدم التصويت الممثل المصري للاعب في جائزة أفضل لاعب في العالم التي توج بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلقت الصحيفة على تغريدة صلاح عبر حسابه على تويتر عندما كتب " مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، مشيرة إلى أن هذه الرسالة غامضة من النجم المصري.

وأكدت الصحيفة أن صلاح أبدى غضبه واستيائه الشديد من قلة الدعم له من قبل اتحاد الكرة ووسائل الإعلام المصرية.

احتل المصري محمد صلاح التريند الأول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بشأن عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم له في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام.

وحرص المغردون على توجيه عدة رسائل إلى لاعب ليفربول معلنون تضامنهم معهم حيث قال أحدهم :"وجودك بين كبار اللعبه فى. العالم. شرف. لينا كلنا كمصريين بغض النظر عن. ما فعله. ممثل. الاعلام. المصرى. فى. التصويت استمر. يا. مو صلاح وان. شاء الله. 2020 انت. الأفضل. فى العالم".

فيما قال المعلق الرياضي بلال علام :"ومهما هايقولوا وهايعيدوا لم يأتي في تاريخ كرة مصر ، القديم والحديث
مثل محمد صلاح بل المفروض نسجل تلك الفترة في حياتنا وتاريخنا بمسمى "حُقبة" محمد صلاح التاريخية شاء من شاء .. وأبى من أبى".

أما أخر فغرد قائلا :"هتفضل الأفضل يا صلاح مهما حاولوا يعملوا ربنا يحميك يا ابني ويزيدك".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو".

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