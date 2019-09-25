والدة أحد الشهداء: يجب أن نقف جميعًا خلف الرئيس السيسي ضد دعوات التخريب
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
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أمنية فوزي
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قالت سامية مرسي أبو العباس، والدة الشهيد الرائد محمد عبد الحميد رضوان، إن لحظة استشهاد نجلها كانت أصعب اللحظات في حياتها، متابعة: " كانت لحظة صعبة جدًا على أي أم، لحظة استشهاده كانت لحظة صعبة عليا جدًا، يارب ماتمرش على حد".
وأشارت "أو العباس"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن نجلها استشهد في العملية الشاملة في سيناء يوم 14 نوفمبر 2018.
وأضافت والدة الشهيد الرائد محمد عبد الحميد رضوان، أنها كانت تشعر باستشهاده من قبلها بفترة، رغم أنه لم يخبرها أنه تم نقله إلى سيناء.
ولفتت "أبو العباس"، إلى أن زملاء الشهيد دائمًا على تواصل معها بعد تحقيق نجاح مهمتهم في التخلص من العناصر التكفيرية.
وشددت والدة الشهيد الرائد محمد عبد الحميد رضوان، على أنه لا بد أن نقف جمبعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري ضد الدعوات التخريبية ونشر الفوضى، معلقة: "دعوات التظاهر تضيع دماء الشهداء".
وانتشرت في الأيام الأخيرة، عدد من الشائعات؛ تستهدف النيل من مصر وجيشها وشعبها ورئيسها، كما تقوم جهات خارجية معادية لمصر بالتحريض للتظاهر؛ من أجل تخريب البلد والنيل منها.
وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي تربة صالحة لبث هذه الشائعات، حيث تنشر بها الشائعات فور نشرها، دون التأكد من مدى صحتها.
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