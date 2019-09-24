الترسانة يخسر من الإتصالات استعدادًا للموسم الجديد

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خسر الترسانة على ملعبه، أمام فريق الإتصالات، خلال المباراة الودية التي أقيمت، مساء الثلاثاء، استعداداً للقسمين الثاني والثالث.



جاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول، عن طريق اللاعب محمد بهاء، وشهد الشوط الثاني، إهدار ركلة جزاء للترسانة عن طريق طارق وطني.



وإنحسب الترسانة من المباراة المباراة قبل نهايتها، بسبب الخشونة الزائدة من جانب لاعبي الإتصالات.



ومن المقرر أن يلعب الترسانة مع دمنهور يوم 30 سبتمبر الحالي، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.



ولعب الترسانة 5 وديات في بداية فترة الإعداد، أمام كل من بنى سويف ، وفاز 4-3، ثم خسر من خورفكان الإماراتى، 0-1، وتعادل مع الصفوه 0-0ـ وخسر من أحد السعودي 0-1، ثم عاد للفوز على الشعلة 3-1.



كما خاض الفريق 4 مباريات وديه بعد إنتهاء المعسكر الذي أقيم الإسكندرية، حيث واجه بلدية المحله، وتعادل بدون أهداف، وأمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز البترول بهدفين مقابل لاشئ، وأمام الإنتاج الحربى والتى إنتهت بفوز الترسانة بهدف نظيف، ومع المقاولون والتى إنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.



ودخل الفريق معسكر واحد فقط خلال فترة الإعداد، في توليب برج العرب، وتخلله وديتان أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .



رحل عن صفوف الترسانة، 11 لاعب، بنهاية الموسم الماضي، منهم : محمد رجب ريعو، وأحمد انيس، وحمادة الدسوقى، وهارون اسماعيل، وسيد حمدى، ومحمود حربى، ورضا العزب، ومصطفى ناصر، محمود كشلط، وعمار شحاتة، وحكيم الابى.



قام مجلس إدارة الترسانة بالتعاقد مع 10 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهم أحمد حسين حارس المريخ، وعمرجابر حارس الفيوم، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس، وأحمد عارف هداف السكة الحديد، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل، ومحمد مجدى من سيراميكا ، وبركات حجاج من انبى، ومحمد عضل من الاهلى، وجون كونجا من كيما اسوان، ومحمد أشرف من وادى دجلة .



تضمنت القائمة الأولى قيد 15 لاعب من قوام الموسم الماضي وهم أشرف بخيب، وعبد الله محمد، وعادل محمد، حراس مرمى، وأحمد هشام، ومحمود شاكر، وطارق وطني، وهشام رجب، وابراهيم منصور، وأحمد جمال، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد عماد، ورضا سيد، ووليد فوزي .



وأسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019-2020 والتي أجريت في الإتحاد المصري لكرة القدم، مؤخراً، عن مواجهات قوية لفريق الترسانة بالمجموعة الثانية.



- مباريات الترسانة في الدور الأول :



1- الترسانة × منتخب السويس



2- نجوم المستقبل × الترسانة



3- الترسانة × المريخ



4 - جمهورية شبين × الترسانة



5- الترسانة × الداخلية



6- سيراميكا × الترسانة



7- الترسانة × بتروجت



8- الزرقا × الترسانة



9-الترسانة × القناة



10- النصر ×الترسانة



11- كوكاكولا × الترسانة