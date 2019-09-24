أحمد خالد موسى ينشر صورة من داخل كواليس "لص بغداد"



أبطال لص بغداد



والفيلم بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الأضحى الماضى، وسيتم طرحه خلال الايام القادمة، ويجسد محمد إمام فى الفيلم شخصية تدعى "يوسف الراوى"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، ويتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة.





مشاركة محمد إمام فى رمضان2019



يذكر أن محمد خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل" هوجان "وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، اسماء ابو اليزيد، إنعام سالوسة، ميرنا نور الدين،أوس أوس، من تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج سينرجى، إخراج شيرين عادل.



مفاجأة عيد ميلاد محمد امام



احتفل الفنان محمد امام منذ أيام قليله بعيد ميلاده،حيث نشر "محمد" صورة من الاحتفال بعيد ميلاده وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور" إنستجرام" ،ظهر فى الصورة وهو برفقة أصدقائه من الوسط الفنى، ومن بينهم أشرف عبدالباقي وسليمان عيد وهشام ماجد، وغيرهم من نجوم الفن، وعلق "إمام" على الصورة قائلا : "مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي انا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس إتفاجئت.. ده انا إتسرعت!!تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".



لمحات من حياة المخرج أحمد خالد موسى



تخرج من الأكاديمية الدولية لعلوم الاعلام قسم إخراج سينمائي ، وعمل في بداية حياته كمساعد للمخرج رامي امام في فيلمي" كلاشنكوف " و" تمن دستة أشرار" ، ومع شريف عرفة في" لحظات حرجة" وبعد ذلك رشحه إياد نصار لإخراج مسلسل" من الجاني" ، و قدم بعدها مسلسل "بعد البداية" مع طارق لطفى ، ثم قدم" مسلسل الميزان" مع غادة عادل ، ونفس العام قدم المسلسل الخليجى " قلب العدالة"، ثم بعد ذلك مسلسل الحصان الأسود مع أحمد السقا ، ثم قدم أول تجاربه السينمائية بفيلم هروب اضطراى.



وينتظر المخرج أحمد خالد موسى عرض مسلسله الجديد "مملكة إبليس" على أحد المنصات الإلكترونية فى أكتوبر القادم،والمسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير،المسلسل بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى.

نشر المخرج أحمد خالد موسى، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنان محمد إمام والمنتج طارق الشورى، وعلق على الصورة قائلا:"لص بغداد".