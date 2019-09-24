أيمن طاهر مدربا لحراس منتخب مصر.. والإعلان الرسمي غدا

Advertisements





يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى يقوده حسام البدري، يوم الأربعاء، قبل عقد مؤتمر صحفي كبير للكشف رسمياً عن الجهاز بالكامل يوم الخميس المقبل.



وسيعلن الاتحاد المصري عن تولي أيمن طاهر مدرب حراس مرمي نادى الزمالك كمدرب لحراس منتخب مصر خلفاً للمدرب السابق أحمد ناجي والذى عمل مع المدرب الأرجنتينى السابق هيكتور كوبر والمدرب المكسيكى السابق خافير أجيري.



واستقر نادى الزمالك على التعاقد مع مدرب حراس مرمي أجنبي لينضم للجهاز الفنى الذى يقوده ميتشو سريدوفيتش بدلاً من أيمن طاهر الذى رحل لتدريب منتخب مصر.



ويعقد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي فى الثانية ظهر الخميس المقبل لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذى سيعلن عنه غداً الأربعاء ، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة و المنتخب الوطني، وسيكون المؤتمر بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا.



ويعلن غداً الأربعاء حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له ، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.



وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول ، وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية ، وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".