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رد فعل جماهير برشلونة بعد إصابة ميسي (صورة)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:38 م
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رد فعل جماهير برشلونة بعد إصابة ميسي (صورة)
ميسي
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تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة  لإصابة جديدة وذلك خلال مشاركته رفقة الفريق الكتالوني في مباراة فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وفيما يلي نرصد رد فعل جماهير برشلونة عقب إصابة ميسي في "كوميكس" :-
 

رد فعل جماهير برشلونة بعد إصابة ميسي (صورة)
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