أحمد موسى لـ عصام حجي: "تتحالف مع الإخوان!.. خسارة فيك الكلام" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما روجته قنوات الإخوان خلال الساعات الماضية أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، جلس مع عمال مصانعه ودفع لهم أموال بعد مظاهراتهم قائلًا: "أكاذيب أكاذيب"، مشيرا إلى أن "أبو العينين" موجود حاليا في نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متسائلًا: "هل يعقل أنه يكون الصبح في السويس وفي نفس الوقت في نيويورك؟"





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الإخوان بيروجوا أكاذيب طول الوقت.. ومحمد أبو العينين خارج البلاد من 10 أيام، ومش موجود في مصر أساسا"، معلقا: "لازم تاخدوا الكلام الواضح، ودورنا فضح هذا الإعلام الإرهابي، كل اللي قالوا كذب في كذب وليس صحيحا، والصورة لا تكذب".





وأضاف الإعلامي أن المصري يدافع عن بلده؛ ولا يشتري الناس بالأموال بينما التنظيم الإرهاربي هو من يقوم بشراء الناس من أجل تخريب البلد.





في سياق أخر، علق على ترجمة قناة الجزيرة لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "المترجم مصدوم، من كلام ترامب.. شكله دخل المستشفي لأنه اختفي من امبارح، متابعًا ساخرًا: "عايزين حد يطمنا عليه".





كما هاجم "موسى"، عالم الفضاء عصام حجي، بعد حديثه المسىء عن مصر قائلًا: "تتحالف مع الإخوان!.. خسارة فيك الكلام.. وأنا أعرف حجات ومش هتكلم بس ممكن أغير كلامي".



