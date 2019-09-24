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السيسي يلتقي برئيس وزراء المملكة المتحدة في نيويورك

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:30 م
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السيسي يلتقي برئيس وزراء المملكة المتحدة في نيويورك
الرئيس السيسي
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في نيويورك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن تقديره للحوار البناء خلال لقائهما الذي تم على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا أغسطس الماضي، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على الالتقاء بالرئيس مجدداً بعد اللقاء في أغسطس الماضي في فرنسا لمواصلة التشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية. 

وأكد "بوريس جونسون" عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالأداء الاقتصادي المصري وما شهده من تطورات إيجابية خلال المرحلة الماضية.

 كما أكد رئيس الوزراء البريطاني تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.
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