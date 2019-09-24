"الإبراشي" يذيع تسريبًا لحسن نافعة أثناء اتفاقه مع "الجزيرة" على 1000 دولار لبيع مواقفه (فيديو)

أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا للدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسي المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو يقايض فضائية "الجزيرة" حول مواقفه مقابل الحصول على 1000 دولار.





وقال حسن نافعة، خلال التسجيل: "أنا من اللحظة الأولى كنت معارض للنظام وخرجت من المصري اليوم بسبب ذلك"، وعندما طالبه المعد بالمشاركة في فيلم تسجيلي لقناة الجزيرة حول الوضع في مصر بعد ثورة 30 يونيو، رد "نافع" قائلا: "الوضع حساس بالنسبة لي لابد أن يكون رأيي صحيح وواضح، أشترط عرض رأي دون أي تجزئة، وأنا مش أول مرة أعمل أفلام تسجيلية لقناة الجزيرة".





وعندما علم بأن سيحصل على أجر 5آلاف جنيه، مقابل مشاركته في الفيلم التسجيلي، رد قائلا: "أنا مش بقبل أقل من ألف دولار"، وعندما تم رفع المعد الأجر لـ10آلاف رفض مرة أخرى، قائلًا: "إذا رفعت المبلغ لـ15 ألف فأنا ليس لدي مانع".





وقام حسن نافع بالاتصال بأحد البنوك للاستعلام، للتأكد من تحويل "الجزيرة" الأموال الخاصة به، فرد عليه موظف البنك قائلًا: "هناك 246 دولار من شبكة الجزيرة دخلت حسابك يا دكتور حسن نافع".





وعلق الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على هذا التسريب، قائلًا: "بيع للأوطان في سوق النخاسة، أنا مندهش مما يحدث، هل من الممكن أن يبيع السياسي مواقفه بالقطعة مقابل الحصول على المال".





وتابع: "أنا مندهش من فصال الدكتور حسن نفعة، لا يمكن أبدًا أن أتخيل وجد سياسي يبيع مواقفه بهذا الشكل الواضح، سياسي يخلع ملابسه قطعة قطعة".



