مصرع شخصًا إثر انقلاب "موتوسيكل" بفرشوط في قنا

لقي عامل مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة نارية بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.





تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد مصرع كرم قاسم سليمان، 42عامًا، إثر في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من محطة رفاعة بمركز فرشوط.





تم نقل الجثة لمستشفى فرشوط، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.









ومن جهة أخرى، داهمت مباحث شرطة دشنا، بالتنسيق مع البحث الجنائي بشمال قنا، بإشراف اللواء محمد ضبش مدير مباحث قنا، وقيادة العميد أيمن الروبي رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، مخزنًا للأسلحة الغير مرخصة، بقرية المرجية، بمركز دشنا، شمالي قنا.





حيث تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوة من وحدة مباحث دشنا برئاسة النقباء أحمد المغربي وهشام الجوهرى، من الكشف عن مخزن سلاح تم الكشف عنه بمنزل عيسي.ا.ع، بقرية المرجية التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.



