الأهلي يتقدم بالتصنيف العالمي.. والزمالك يتراجع

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كشف موقع "clubworldranking" العالمي؛ عن التصنيف الأخير للأندية حول مستوى العالم؛ للأسبوع الماضي.



ونجح الأهلي المصري؛ في التقدم مركزا وحيدا حسب التصنيف؛ فيما تراجع الزمالك مركزا واحدا؛ بينما حل بيراميدز سبورت ثالثا.



وجاء الأهلي في المركز الـ 54 عالميا؛ متقدما مركزا عن التصنيف الأخير برصيد 6723 نقطة؛ بعدما كان محتلا المركز الـ55 عالميا.



وتراجع غريمه التقليدي الزمالك؛ للمركز الـ 97 بعد أن كان في المركز الـ 96 التصنيف الأخير ب 5018 نقطة؛ بأخر تصنيفات الموقع؛ بينما احنل بيراميدز المركز الـ99؛ ثم جاء الإسماعيلي رابعا بالمركز الـ200؛ فيما تواجد المقاولون العرب بالمركز الـ219.



واحتل الأهلي المركز الأول إفريقيا؛ بينما جاء في المركز الثالث عربيا بعد الهلال السعودي صاحب المرتبة العشرين عالميا؛ ثم مواطنه النصر في المركز الحادي والثلاثين عالميا.



وتوج الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ بكأس السوبر المصري مؤخرا على حساب الزمالك؛ بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين؛ بالمباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



واستهل الأهلي مشواره بالدوري العام؛ بالفوز على سموحة بهدف دون؛ بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالجولة الأولى.



ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ يوم السبت المقبل على ملعب السلام وسط 5 الاف متفرج؛ في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا؛ علما بأن مباراة الذهاب انتهت للمارد الأحمر بهدفين دون رد في مالامبو.