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الرئيس السيسي يلتقي ميشال عون بنيويورك ويناقشان عددًا من الملفات العربية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:36 م
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الرئيس السيسي يلتقي ميشال عون بنيويورك ويناقشان عددًا من الملفات العربية
جانب من اللقاء
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيويورك مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد للرئيس اللبناني الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً =عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جانبه؛ ثمن الرئيس اللبنانى العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

الرئيس السيسي يلتقي ميشال عون بنيويورك ويناقشان عددًا من الملفات العربية



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مناقشة الأوضاع فى سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل والمكثف في هذا الصدد.
الرئيس السيسي يلتقي ميشال عون بنيويورك ويناقشان عددًا من الملفات العربية
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