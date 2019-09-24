بتاتو وفستان مكشوف الظهر.. هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها



وعلقت على الصور قائلة :"دعني أقودك إلى الجنون.. وضعت للتو على حزام الأمان الخاص بك!".





مشاركة هيفاء فى عقد الخواجة



تشارك حاليا الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى فى فيلم "عقد الخواجة"، والفيلم من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى و معتصم النهار وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتعود هيفاء وهبى بفيلم "عقد الخواجة" إلى السينما بعد غياب حوالى 5 سنوات بعد تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز.



مشاركة هيفاء فى خير وبركة



يشار أن هيفاء ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز العام قبل الماضى.





مشاركة هيفاء فى رمضان





يذكر أن هيفاء شاركت كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى والذى تم عرضه فى شهر رمضان.



حسام حسنى يعلن عن تحضيره لمفاجأه مع هيفاء



نشر الفنان والمخرج حسام الحسيني، صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق حسام الحسيني على الصورة قائلا : "مع الأولي والوحيدة هيفاء وهبي، بنحضرلكم حاجة حلوة، خليكم مستعدين".



هيفاء تطرح أغنية تملى ناجحة



طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا ، أغنية "تملي ناجحة"، على تطبيق "أنغامي" وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع AB brothers.



حفل هيفاء بالساحل الشمالى



يشار أن "هيفاء" أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي، وقدمت خلاله العديد من الأغاني المشهورة لديها منها" رجب - حوا - ست البنات - ما تيجي نرقص - صباحو ورد".

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت فى الصورة وهى جالسة داخل سيارة، وترتدى فستان مكشوف من الظهر،وقامت بعمل تاتو عين على ظهرها، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، وارتدت نظارة شمس.