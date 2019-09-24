قياس المعلمين | بدء التسجيل في المرحلة الأولى باختبار كفايات المعلمات 1441 ومواعيد التقديم عبر الرابط الرسمي

قياس المعلمين، فتح موقع قياس باب التسجيل في اختبار كفايات المعلمات 1441 هـ للنساء ، اليوم الثلاثاء، وذلك لمن لم يسبق لهن الاختبار أو الحاصلات على درجة أقل من 50.

ويتم التسجيل في اختبار كفايات المعلمات 1441 من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية للموقع عبر الإنترنت، المركز الوطني للقياس عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





ويمكن الآن التسجيل في اختبار كفايات المعلمات 1441 من خلال الفترة ما بين صباح اليوم الثلاثاء والموافق 24/9/2019 وينتهي يوم الأحد الموافق 20/10/2019، بينما سيتم عقد اختبارات المعلمين والمعلمات 1441 للفترة الأولى بداية من تاريخ 22 نوفمبر 2019 إلى 30 نوفمبر 2019.





وأكد الموقع أنه سيتم حصر التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين وذلك نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في الاختبار المعلمين.





مواعيد التقديم في اختبار كفايات المعلمين 1441

يبدأ التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين 1441، لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 16 سبتمبر 2019.





ويمكنكم التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات 1441 قياس المعلمين لبقية المتقدمين في يوم 8 أكتوبر 2019.





تخصصات اختبارات كفايات المعلمين 1441

ويتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم - الإعاقة البصرية - الإعاقة السمعية - التوحد -المكتبات - تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي.





كما أنه من الممكن التسجيل من خلال شاشة الاختبارات المتاحة للتسجيل بعد تسجيل الدخول على ملف المتقدم، حيث سيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 24 سبتمبر 2019.





وأشار المركز إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 30 ديسمبر 2019 وسيعقد الاختبار في الفترة 21 إلى 28 مارس 2020.





رابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين 1441