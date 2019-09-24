يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر Yalla bein بدون تقطيع كورة LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر هدف MESSI

الان بث مباشر live يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر Yalla bein كورة ستار ماتش البرسا اليوم اونلاين بدون تقطيع بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شوت، يستضيف نادي برشلونة على ملعب كامب نو الساعة التاسعة مساءاً فريق الغواصات الصفراء “فياريال” في الجولة الثامنة من مباريات الليغا الأسبانية على قناة bein sport الرياضية.





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مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع تابع لايف الاسطورة مباراة برشلونة بث مباشر كورة ستار، تشهد تشكيلة برشلونة الرسمية اليوم أمام فياريال عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ البداية، بعد أن حل بديلاً في مباراتي فريقه السابقتين أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، وغرناطة بالدوري الأسباني الجولة الماضية، ويعتمد البرسا خلال مباراة فياريال الليلة على جريزمان وميسي وسواريز لشن الهجمات على الخصم.





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يلا شوت برشلونة بث مباشر اليوم ضد فياريال الليغا الأسبانية، مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة مباشر Yalla barca بدون تقطيع كورة ستار، بعد الخسارة المفاجئة الجولة الماضية أمام غرناطة يبحث نادي برشلونة عن الفوز الثالث له في الدوري الأسباني اليوم، ويعاني برشلونة خارج ملعبه هذا الموسم، حيث خاض الفريق أربع مباريات لم ينجح في تحقيق الفوز فيها، ولكن يستمد دوماً الفريق قوته من مبارياته على ملعبه كامب نو ووسط جماهيره الغفيرة.





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وتجمع مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت بين أقوى خطي هجوم في الليغا حيث سجل كلا من الفريقين 12 هدف حتى الآن في المسابقة، وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية، تير شتيغن حارس المرمى، سميدو، بيكيه، فيربو، لونجليت بالدفاع، أما سيرجي روبرتو، أرثور ميلو، سيرجي بوسكيتس في الوسط، وفي خط الهجوم سواريز، ميسي، جريزمان.



