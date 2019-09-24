كاتبة سياسية: التجربة السورية أثبت صحة حديث السيسي عن الإسلام السياسي





قالت هديل عويس، كاتبة سياسية، إنه لم يكن هناك ارتياح من وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في عدة دول، والمجتمع الدولي كان منزعج ويرفض الإسلام السياسي، مؤكدة أن هناك توافق مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمته الثنائية مع الرئيس الأمريكي ترامب، بشأن أن المنطقة لن تشهد استقرار طالما يسعى الإسلام السياسي للحكم.وأشار "عويس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن المعارضة السورية خسرت كل شيىء بسبب رؤية الإخوان، منوهة بأن التجربة السورية أثبتت صحة ما يقوله الرئيس السيسي بشأن الإسلام السياسي.وعن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الأمم المتحدة، أوضحت "عويس"، أن كلمة ترامب تقترب إلى خطبة دعاية انتخابية أكثر من كونها كلمة أمام الأمم المتحدة، حيث تحدث عن الانجازات التي حدثت في عهده، وتحدث عما يحدث من إيران من تصعيد تحاول جر العالم إليه.وأضافت الكاتبة السياسية، أن ترامب أبعد ما يكون عن اللباقة السياسية ولا يجامل أحد، موضحة أن مصر معروفة في الوسط الأمريكي أنها بلد محوري، ودولة متماسكة، وهذا هو ما نقله الرئيس الأمريكي ترامب خلال قمته مع الرئيس السيسي، حيث بعت ترامب بكلمته تأكيدا على أن مصر دولة مستقرة، وأنه معجبا بما يحدث في مصر.