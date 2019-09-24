معتز عبد الفتاح: الوضع في مصر الآن أفضل.. ولا يوجد ما يثير المخاوف (فيديو)

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس باعتباره رئيسًا لمصر فقط، ولكن بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ورئيسًا لأكبر دولة عربية في منطقة شديدة الاضطراب، لافتَا إلى أن مصر معروفة بأنها زعيمة معسكر الاعتدال في المنطقة، وكان هناك ضرورة لكي يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر، لحل قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.





وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي حرص على تذكير المجتمع الدولي بواجبه تجاه القارة السمراء التي تحملت الكثير من الأعباء سواء على المستوى الإنساني أو المادية، خاصة أن هذه القارة استنزفت طيلة السنوات الماضية، لافتَا إلى أن الرئيس طالب بدعم جهود التنمية داخل القارة السمراء، حتى لا تكون مصدرًا من مصادر عدم الاستقرار العالمي.





وأشار إلى أن الوضع في مصر الآن أفضل كثيرًا من الماضي، ومستقبل مصر يحدده أغلب المصريين وليس كل المصريين، معقبًا: "من أعطى الحق لقلة من المتظاهرين بتحديد مستقبل مصر، هذه بلطجة سياسية".



