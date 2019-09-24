عمرو منسي على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي



ظهر منذ قليل، عمرو منسي أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي بصحبة زوجته، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة لحضور العرض الأول للفيلم التونسي "نورا تحلم" ضمن فاعليات اليوم السادس من الدورة الثالثة.





من ناحية أخرى، تتواصل فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من الخميس ١٩ سبتمبر، وحتى ٢٧ من الشهر نفسه، بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.