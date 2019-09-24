أحمد موسى عن رجوع الهارب محمد على لمصر: "بيضحك عليكم" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على مكالمة مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر تكشف استيلاء أيمن نور على 30 مليون دولار قائلًا: "ناصر وأيمن نور ومطر بيتخانقوا على نصف مليار جنيه.. ويتاجرون بالمواطن الشريف!"





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الثلاثاء إن شباب الإخوان لا يجد قوت يومه في حين أن هؤلاء ينعمون بالمليارات، معقبًا: "شباب الإخوان 30 واحد عايش في أوضه عشان هما ياخدوا الفلوس ويوفروا".





وأضاف أن المواطن الشريف هو من يدفع ثمن الفوضى وليس هؤلاء، مضيفا: "باعوا الوطن والمصريين.. والناس اللي بتتحبس أو تموت منهم مش فارق معاهم.. واللي قعد في إسبانيا- في إشارة إلى الهارب محمد على- وبيقول أنه راجع مصر بيضحك عليكم.. هما عايزين يحمسوا الناس تنزل.. والشعب بيقولهم بخ".





يذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قاموا ببث مكالمة مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، يصف فيها أيمن نور بالمختل عقليا والشاذ جنسيا، حيث لم توضح المكالمة هوية الشخص الثاني.





وقال ناصر: أنت عارف إن القناة بتاخد فلوس كويس أوي أوي، يعني قصة الثلاثين مليون دولار والقناة شوية حرامية"، وذلك قبل أن يعلن الطرفين لقائهما للاتفاق على العمل بالقناة مقابل ملايين الدولارات".



