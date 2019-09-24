مفاجأة- مصر خارج الصورة.. البرازيل تواجه السنغال ونيجيريا ودياً في أكتوبر

توصل منتخب البرازيل لاتفاق رسمي لمواجهة منتخبي السنغال ونيجيريا ودياً خلال فترة التوقف الدولي القادمة فى شهر أكتوبر المقبل، ولم يصل للاتحاد المصري لكرة القدم أى عروض لمواجهة البرازيل في معسكر أكتوبر المقبل.

وعلم "الفجر الرياضي" أن اتحاد الكرة وصل له عرض من إحدي شركات التسويق لمواجهة منتخب البرازيل بالفعل ولكن ذلك خلال فترة التوقف الدولى الماضية والتى أقيمت في منتصف سبتمبر الجاري وليس لمواجهة السيليساو في أكتوبر القادم.

ورفض مسؤولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مواجهة البرازيل في سبتمبر الجارى فى فترة التوقف الماضية بسبب عدم وجود جهاز فنى للفراعنة لأن العرض تواجد قبل أن يتم الإعلان عن تعيين حسام البدري مدير فنى لمنتخب مصر، ولم توافق اللجنة وقتها على أى مباراة ودية بسبب عدم وجود مدرب ولم تلعب مصر خلال فترة التوقف.

ولم يعرض على حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مواجهة البرازيل من الأساس بل طلب البدري مبارتان وديتان مع منتخبات إفريقية فى المعسكر القادم الذى سيكون فى الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر القادم للإستعداد للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتى ستبدأ مصر مبارياتها بها يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا.

ولم يتواجد في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية أى عرض من منتخب البرازيل لمواجهته فى أكتوبر بل تقرر منذ أيام عن مواجهة البرازيل لكل من السنغال ونيجيريا أيام 13 أكتوبر القادم في سنغافورة بمناسبة إفتتاح الملعب الوطنى هناك.

وقام منتخب البرازيل بإعلان قائمة المنتخب التى ستلعب المباراتان يوم الجمعه الماضية، مما يؤكد عدم رفض حسام البدري مواجهة البرازيل بسبب عدم وجود عرض خلال الفترة الحالية من الأساس.