عز العرب: مصر تدعم السودان من أجل استقرار القارة الإفريقية (فيديو)

ثمن الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن السودان تشهد تغير في وضعها خلال الفترة الأخيرة.





وأشار "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة تلعب دورين مزدوجين، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ممثلا عن مصر، وعن الدول الأفريقية بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، فجاءت كلمته مرتبطة بقضايا الاتحاد الأفريقي، واهتمامات القارة.





وأضاف أن السودان يحتاج إلى دعم االمؤسسات التمويلية سواء على المستوى القاري، أو الدولي، حتى يبدأ مسار التنمية الحقيقية، مؤكدا أن مصر تدعم السوادن ومؤسساتها من أجل مستقبل مستقر للقارة الأفريقية.





هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الأمم االمتحدة، على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده السودان، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وذلك تلبية لاحتياجات شعبه ضمن الأسرة الدولية.



