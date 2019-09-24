اسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:10 م
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وكالات
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سجلت اسعار الذهب أعلى مستوي في 3 أسابيع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مع التفاؤل التجاري، لكن انتقاد الرئيس الأمريكي للممارسات التجارية للصين أدى إلى ارتفاعه مع تحول الدولار والأسهم للهبوط الملحوظ.
وقال وزير الخزانة الأمريكية أنه يعتزم هو والممثل التجاري أن يلتقيا بنائب رئيس الدولة الصيني من أجل إجراء مباحثات تجارية خلال أسبوعين، وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، فيما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2012.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار إلى 1540.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 سبتمبر الجاري، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفربحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار عند 1530.79 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 98.399.
وقفزت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الإثنين ، لتصعد بنحو 16 دولار مع استمرار ترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وعقب الإعلان عن ارتفاع النشاط الصناعي للولايات المتحدة لأعلى مستوى في خمسة أشهر خلال سبتمبر الجاري ، كما شهد القطاع الخدمي توسعاً في الأداء وإن كان بصورة محدودة .
وشهدت منطقة اليورو تراجع في النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى في 6 أعوام تقريباً هذا بالإضافة إلى انخفاض النشاط الصناعي في ألمانيا لأدنى مستوى في 10 سنوات.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر عند التسوية ، بنحو 1.1 بالمائة أو ما يوازي 16.40 دولار لينهي التعاملات عند مستوى 1531.50 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 4 سبتمبر الجاري.
وارتفع سعر التسليم الفوري لسعر الذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بعد التراجع الهامشي في بداية الجلسة، بأكثر من 0.4 بالمائة أو 6.64 دولار ليسجل 1523.54 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.671.
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