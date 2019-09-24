اسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

سجلت اسعار الذهب أعلى مستوي في 3 أسابيع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مع التفاؤل التجاري، لكن انتقاد الرئيس الأمريكي للممارسات التجارية للصين أدى إلى ارتفاعه مع تحول الدولار والأسهم للهبوط الملحوظ.





وقال وزير الخزانة الأمريكية أنه يعتزم هو والممثل التجاري أن يلتقيا بنائب رئيس الدولة الصيني من أجل إجراء مباحثات تجارية خلال أسبوعين، وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، فيما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2012.





وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار إلى 1540.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 سبتمبر الجاري، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار عند 1530.79 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 98.399.



