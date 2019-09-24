خاص - تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة أمام برايتون

علي ماهر حلمي





يستضيف نادي برايتون غدًا الأربعاء نظيره فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة الاربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب برايتون الدولي.





وبحسب مصدر مقرب علم " الفجر الرياضي " أن لاعبا منتبخنا الوطني أساسيان في المباراة غدا وسيدخل فريق أستون فيلا المباراة كالتالي:

حراسة المرمي : ستير

خط الدفاع : المحمدي ، كونسا، هيوسي، تارجيت

خط الوسط : ماجين ، دوجلاس لويز، هولنر، لاسبري

خط الهجوم : جوتا ، ديفيز ، تريزيجيه .





وكان فريق أستون فيلا قد عبر لدور الـ32 بعد الفوز علي حساب نظيره فريق ألكسندرا كرو بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف بينما فاز نادي برايتون علي حساب نظيره فريق بريستول روفيرز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.