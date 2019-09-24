"مٌقاول فاشل".. محمد علي يسب بلاد الحرمين الشريفين

تعد بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية مهبط الوحي والرسالة، وبها أقدس بقاع العالم بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، فهي الدولة التي نشرت نور الإسلام في العالم، لم تسلم بلاد الحرم من تطاول المقاول الأجير الهارب محمد علي، فبعد فشله في الدعوة لثورة في مصر، لجأ إلى التطاول علي أقدس البلاد في الوطن العربي.





سب السعودية

خرج الممثل الفاشل محمد علي يتطاول علي حكام المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما يسلم الملك الراحل عبد الله من سباب الممثل الفاشل، فلم يراع محمد علي حرمة الميت الذي انتقل إلي جوار ربه.





قد سخر محمد علي من العلاقات السعودية المصرية والتعاون بين البلدين، كما قد طال لسانه السليط المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق ومالك نادي ألميريا الحالي.





يعتبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، من الشخصيات التي تحب أرض مصر وتدعم مصر، يمتلك نادي بيراميدز وحقق انجازات كبيرة في الوسط الرياضي المصري، فله أيدي بيضاء علي مصر، استثمر في الرياضة المصرية ووفر مساحة للعمالة المصرية على مستوى الفنيين والمحللين والعاملين في الإعلام الرياضي، كما انشأ نادي علي أعلى مستوي للمنافسة في الدوري المصري.





محمد العاق

فشل محمد علي في دخول عالم الفن، فقد أنتج فيلم البر التاني بميزانية 27 مليون لتحقيق الشهرة والنجومية الإ أنه فشل في النجومية، فلجأ للشهرة عن طريق سب مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة والتشكيك بالفيادة السياسية لجذب الانتباه.





يفتخر الفنان الهارب بعلاقاته النسائية والتقاط الصور بالملاهي الليلية والتقاط صور مع فتيات الملاهي الليلية، قد فضحه شقيقه الذي أكد، أن محمد علي يناضل من قري مارينا والملاهي الليلية، كما أن شقيقه يتناول المسكرات.





لم يكتف محمد علي بكونه زير نساء أو سباب لبلاده، فهو عاق لوالديه، يؤكد شقيقه بان محمد علي لايرد علي مكالمات أمه أو رسائلها " مبتردش علينا ولا بترد علي امك، بتخلي السكرتير يكلمنا، أمك منهارة سببك".





يشدد شقيق محمد علي، أن محمد سارق أموال اليتامي، "أخدت فلوس ولاد أخوك وهربت، استغلت صدمة أبوك وأمك في موت أخوك، ابوك عملك توكيل عشان تصفي ممتلكات أخوك، وتحطها في حساب عياله، انت اخدت فلوس وهربت، امك رفعت عليك قضية عشان سرقت حقها في الورث ياسارق فلوس اليتامي".





فاشل وسليط اللسان

تعتبر حياة محمد علي سلسلة من محطات الفشل، ففشل في التعليم ولم يطرق أبواب جامعات فهو حاصل علي مؤهل متوسط دبلوم، لم يسع للتعلم برغم امتلاكه لأموال، ثم فشل في دخول عالم التمثيل يقول شقيق محمد علي " انت حب شهرة عماك، أقولك كنت بتعمل ايه عشان تطلع في كام مشهد"، وفشل في الوصول إلي النجومية.





جاء الفشل الأخير، بفشله في جذب الانتباه حتى من خلال السباب والسخرية التي يجيدها كشخص جاهل وقليل التعليم، قد أطلق محمد علي دعوات للتظاهر في 20 سبتمبر الماضي لكن هذه الدعوات فشلت برغم من دعم الكتائب الالكترونية الاخوانية، ليصل محمد علي إلي اخر محطاته بالسخرية من حكام السعودية وبلاد الحرمين التي يقدسها كل مسلم





العلاقات قوية

لعل ما يجهله محمد علي، هو قدم العلاقات المصرية السعودية، لان السعودية من أوائل التي دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيه ، كما وفرت الدعم المالي لمصر وقت الأزمات، للمملكة أيدي بيضاء في دعم الصحة المصرية من خلال قرض سعودي لتطوير مستشفي قصررالعيني أقدم مستشفي جامعي في مصر.





كانت مصر تنتج كسوة الكعبة قبل وقت قريب، كما أن الاستثمارات المصرية السعودية ضخمة حيث تحتل السعودية المركز الرابع سنوياً من حيث ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بقيمة 1.5 مليار جنيه.





تعتبر أهم صادرات مصر للسعودية خلال 2017، فواكه وأثمار وخضروات، علاوة على، تصدير آلات وأجهزة كهربائية، ومنتجات صيدلة، وأيضاً حديد وصلب، كما تستخوذ المملكة على 6% من إجمالى الصادرات المصرية سنوياً، أما إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين، فبلغ 5.577 مليار.



