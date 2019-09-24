خالد الصاوي عن أحد فنانات "الجونة": "أجمل واحدة في مصر"
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:55 م
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هبة أحمد
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نشر الفنان خالد الصاوي، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة شيرين رضا، وعلق على الصورة قائلا :"مع أجمل واحدة في مصر من مهرجان الجونة".
وتستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ سبتمبر الحالي وذلك بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة.
وتستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ سبتمبر الحالي وذلك بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة.
وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.
كما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.
وخلال حفل الافتتاح عرض فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.
الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.
وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
وخلال حفل الافتتاح عرض فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.
الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.
وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
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