ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الصاوي عن أحد فنانات "الجونة": "أجمل واحدة في مصر"

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:55 م
Advertisements
خالد الصاوي عن أحد فنانات الجونة: أجمل واحدة في مصر
خالد الصاوي
Advertisements
طباعة
هبة أحمد
 
Advertisements
نشر الفنان خالد الصاوي، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة شيرين رضا، وعلق على الصورة قائلا :"مع أجمل واحدة في مصر من مهرجان الجونة".

وتستمر فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي حتى يوم ٢٧ سبتمبر الحالي وذلك بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة.

وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.

كما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.

وخلال حفل الافتتاح عرض فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.

الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.

وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.
خالد الصاوي عن أحد فنانات "الجونة": "أجمل واحدة في مصر"
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما الهضبة القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم u5 خبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
21:00
-
فياريال
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
21:00
-
يوفنتوس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون
x
20:45
ليستر سيتي
بريستون نورث ايند
x
20:45
مانشستر سيتي
كولشيستر
x
20:45
توتنهام هوتسبير
آرسنال
x
20:45
نوتينجهام فورست

DMCA.com Protection Status